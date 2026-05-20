Суд оставил в силе взыскание с донского Водоканала 252,1 млн рублей

Арбитражный суд Северо‑Кавказского округа частично удовлетворил иск Росприроднадзора к ростовскому «Водоканалу» о взыскании задолженности за негативное воздействие на окружающую среду.
С предприятия взыскано 252,1 млн рублей за 2021 год с начисленными пенями. В остальной части требований — по периодам 2017−2019 годов — суд отказал. Соответствующее решение опубликовано в картотеке Арбитражного суда Северо‑Кавказского округа.
Изначально Росприроднадзор требовал взыскать с «Водоканала» 342,4 млн рублей задолженности за 2017, 2018, 2019 и 2021 годы, а также 52,8 млн рублей пеней. Спор возник в связи с работой очистных сооружений в Ростове‑на‑Дону.
По позиции надзорного ведомства, предприятие не выполнило план снижения сбросов загрязняющих веществ в реку Дон, согласованный в 2014 году на период 2015—2021 годов. В связи с этим Росприроднадзор настаивал на перерасчёте платы за сбросы с применением повышающего коэффициента 100.