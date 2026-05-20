Школьники из Волгоградской области приняли участие в научном фестивале

Воспитанники волгоградского «Кванториума ПолиТех» представили свои исследования на фестивале «Научная Вселенная Первых», который прошел в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Комитете образования и науки Волгоградской области.
Мероприятие прошло в Пермском крае. Оно объединило более 3 тысяч юных изобретателей из 62 регионов России. Волгоградскую область представили воспитанники волгоградского «Кванториума ПолиТех» Тимофей Вальковский, Филипп Гейкин, Михаил Бойко, Арсений Тюленцев и их наставник Мария Губаревич.
Школьники показали собственные разработки, получили обратную связь от экспертов, посетили лекции, мастер-классы, форсайт-сессии и выполнили командные задания. Вместе с юными исследователями из других регионов страны они обсуждали будущее науки, образования и технологий.
Отметим, что Волгоградская область одним из первых регионов в стране начала развивать сеть детских технопарков. «Кванториумы» работают в Городском детско-юношеском центре и на территории обновленной Приволжской детской железной дороги Волгограда, а также на базе политехнического техникума в городе Волжском. Шесть «Кванториумов» открыты в школах, а в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете работает и педагогический «Кванториум». В отдаленных районах области курсирует мобильный технопарк.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.