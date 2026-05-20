Школьники из Волгоградской области приняли участие в научном фестивале

Отметим, что Волгоградская область одним из первых регионов в стране начала развивать сеть детских технопарков. «Кванториумы» работают в Городском детско-юношеском центре и на территории обновленной Приволжской детской железной дороги Волгограда, а также на базе политехнического техникума в городе Волжском. Шесть «Кванториумов» открыты в школах, а в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете работает и педагогический «Кванториум». В отдаленных районах области курсирует мобильный технопарк.