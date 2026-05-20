Памятную стелу открыли в Камышине на родине летчика Алексея Маресьева

Открывать памятный знак доверили участнику СВО, ветерану боевых действий майору Алексею Савельеву и юнармейцу Матвею Мусину. Стелу установили на площади Павших борцов, которую благоустроили к этому событию: уложили бетонную плитку вместо старого асфальта, сделали пешеходное ограждение, поставили скамейки, урны, теневые навесы и даже столы для игры в шахматы. Площадь озеленили, для новых растений смонтировали поливочный водопровод. Также на площади новое освещение.