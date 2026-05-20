Памятную стелу открыли в Камышине на родине летчика Алексея Маресьева

Губернатор Бочаров и сын Маресьева Валерий возложили цветы к памятнику летчика.

Источник: Комсомольская правда

В Камышине Волгоградской области 20 мая 2026 года торжественно открыли памятный знак «Рубеж Сталинградской доблести». Обновленную площадь с мемориалом представили горожанам в день 110-летия со дня рождения их легендарного земляка — летчика Алексея Маресьева. Приехавший на открытие стелы губернатор встретился с сыном Алексея Маресьева Валерием у памятника летчику.

Как отметил Андрей Бочаров, памятный знак «Рубеж Сталинградской доблести» — «свидетельство самого высокого признания жителями Волгоградской области, всей нашей страны боевого и трудового подвига жителей города Камышина, камышинской земли, совершенного в ходе Сталинградской битвы, в годы Великой Отечественной войны».

Открывать памятный знак доверили участнику СВО, ветерану боевых действий майору Алексею Савельеву и юнармейцу Матвею Мусину. Стелу установили на площади Павших борцов, которую благоустроили к этому событию: уложили бетонную плитку вместо старого асфальта, сделали пешеходное ограждение, поставили скамейки, урны, теневые навесы и даже столы для игры в шахматы. Площадь озеленили, для новых растений смонтировали поливочный водопровод. Также на площади новое освещение.