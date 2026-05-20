Школьники Курганской области побывали на экскурсии у железнодорожников

Ученики 6 «Б» класса Петуховской средней школы имени Героя Советского Союза Я. С. Кулишева Курганской области посетили дистанцию пути ПЧ-17 — одно из ключевых предприятий-работодателей Петуховского муниципального округа, сообщили в администрации района. Экскурсия состоялась в ходе реализации национального проекта «Кадры».
Дистанция пути заинтересована в притоке молодых кадров и готова сопровождать будущих сотрудников на всех этапах обучения. Начальник отдела кадров Олеся Горохова провела юных гостей по территории предприятия, рассказала, где можно получить профильное железнодорожное образование, какие меры поддержки действуют для студентов и молодых специалистов: льготы, подъемные выплаты, помощь в адаптации.
Особый интерес у ребят вызвали посещение дрезины и работа дефектоскописта. Школьники увидели современное оборудование для диагностики путей, от которого зависит безопасность движения поездов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.