В Калининграде ищут мужчину, который подозревается в краже велосипеда

В Калининграде полиция устанавливает личность и местонахождение мужчины, подозреваемого в хищении велосипеда. Разыскивается мужчина, который попал на запись камеры наблюдения.
По данным областного УМВД, 28 апреля в 14:40 велосипед был похищен злоумышленником с территории двора дома № 9 на ул. Брамса в Калининграде.
Заведено уголовное дело.
Узнали мужчину на фото? Звоните по телефону: 8 (4012) 552−202.
