В Воронеже откроют уличную выставку работ автора башни «Федерация»

Во время работы архитектурного форума «Зодчество ВРН 2026» на Советской площади горожане смогут посмотреть бесплатную выставку. Уличная экспозиция «Что имеем (не) храним» представит работы Сергея Чобана. Архитектор знаменит своими проектами — башня «Федерация» в Москве, «Невская ратуша» в Санкт-Петербурге, кинотеатр Cubix в Берлине.
Основу выставки составляют 43 рисунка Сергея Чобана, переданные им в дар музею архитектуры имени Щусева в 2024 году. Они выполнены в разных техниках — углем, пастелью, карандашом, тушью — и сопоставлены с фотографиями, чтобы зритель мог проследить, как рождается и кристаллизуется архитектурный образ. Пространство выставки условно разделено на два тематических блока: первый — проекты и постройки самого Сергея Чобана, второй посвящен его размышлениям о наследии эпохи модернизма и о том, насколько сегодня актуальны идеи ее мастеров.
Специально для этой выставки архитектурный фотограф Андрей Белимов-Гущин снял цикл фотографий самых известных объектов московского и ленинградского модернизма. Среди представленных работ — как хорошо известные проекты Сергея Чобана, включая «Лангензипен», Нижегородские пакгаузы, «Пресня-Сити» и Центр «Зотов», так и изображения ключевых произведений архитектуры 1940−1980-х годов. В Воронеже покажут цифровые копии работ.
— В этом году мы вновь выносим архитектурный разговор в городское пространство. Кажется, точнее в тему форума «Отцы и дети» попасть было сложно. В центре этой выставки — преемственность, спор поколений, внимание к наследию и попытка понять, что именно современная архитектура берет у своих предшественников и что сама оставит после себя. Именно об этом в этом году и предлагает говорить «Зодчество ВРН»: не только о разнице взглядов, но и о способности слышать друг друга сквозь время, школы и профессиональные языки, — говорят организаторы.
Выставку можно будет посмотреть бесплатно 21−22 мая. Накануне форума, 20 мая в 18.00 на Советской площади пройдет лекция куратора Анны Мартовицкой.