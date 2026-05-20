В Нестерове приступили к благоустройству «молодежного» сквера

В Нестерове приступили к благоустройству нового сквера на ул. Черняховского. Как сообщила пресс-служба минстроя области, в 2025 году проект сквера победил во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства.
Сквер «Молодежный» находится рядом с Центром культуры. Здесь должны появиться пешеходные дорожки и зоны отдыха с покрытием из плитки и террасной доски, а также скамейки, освещение, малые архитектурные формы и зелёные насаждения.
Напомним, что в прошлом году проект благоустройства сквера набрал 592 голоса.
