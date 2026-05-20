Какие запреты и правила ждут выпускников на ЕГЭ-2026

До старта экзаменационной кампании остается две недели. Как Воронеж готовится к проведению ЕГЭ, какие правила и запреты ждут выпускников в этом году и за что могут удалить с экзамена, выяснял «АиФ-Воронеж».
Честность и прозрачность.
На сегодняшний день в городе готовы все 110 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Сопровождать сдачу ОГЭ и ЕГЭ будут более семи тысяч специалистов, которые прошли необходимое обучение. За тем, чтобы права выпускников не нарушались, будут следить свыше 1000 наблюдателей.
«Искренне надеюсь на ответственное отношение к соблюдению порядка проведения экзаменов как со стороны специалистов ППЭ, так и самих выпускников. Только такое взаимопонимание позволит сделать эту процедуру прозрачной, честной и комфортной для всех», — отметила руководитель регионального министерства образования Наталья Салогубова.
Отдельно министр подчеркнула, что организаторы вне аудитории и сотрудники охраны не могут прикасаться к выпускникам и их вещам. Согласно рекомендациям Рособрнадзора, при прохождении через рамку металлоискателя на входе в ППЭ они в праве предложить добровольно сдать запрещенный предмет, вызвавший сигнал металлоискателя. Дальше дело за выпускником — если он откажется, то не будет допущен в ППЭ. В этом случае пересдать экзамен можно будет только в резервные дни и при согласовании с председателем государственной экзаменационной комиссии.
Перечень запретов, которые ждут участников государственной итоговой аттестации, определил Рособрнадзор. Так, в ППЭ выпускникам запрещается выполнять работу несамостоятельно, общаться с другими участниками и обмениваться любыми предметами. Перемещаться можно только в сопровождении организатора.
Экзаменуем нельзя брать с собой средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации. Запрет не касается тех предметов, которые официально разрешены для выполнения заданий по ряду дисциплина.
Также выпускники не могут фотографировать бланки, переписывать задания в черновики и выносить их из аудитории.
При нарушении правил участника удалят из пункта проведения экзамена с соответствующим актом.
Как пережить ЕГЭ без стресса.
Экзамены — большой стресс для школьников. О том, как пережить этот непростой период максимально безболезненно, ранее vrn.aif.ru рассказывала психолог Екатерина Зеленцова.
«Ребенка не просто можно, но и нужно хвалить. Ему как никогда важно чувствовать поддержку и опору своих близких. Да и к тому же человека невозможно перехвалить, если он это заслужил. Но и контроль со стороны родителей должен быть. Я не имею в виду строгую маму, которая стоит над сыном, пока он не вызубрит весь материал. Нет. Родители просто должны следить, чтобы их ребенок успевал нормально спать, хорошо есть и не занимался только экзаменами», — советует специалист.
Не стоит забывать, что на экзамене проверяются знания, а не сам ребенок.
«Семья — это та среда, в которой выпускник проводит большую часть своего времени. Потому нужно максимально помочь ему чувствовать себя комфортно в такой непростой период. Выпускнику, да и самим родителям необходимо понимать, что ЕГЭ — лишь проверка знаний, а не самого школьника. То есть, в случае плохих результатов человек как таковой хуже не станет», — подчеркивает психолог.
Неудача на ЕГЭ может стать большим потрясением, поэтому следует заранее продумать запасной вариант:
«Не поступил на бюджет — пойти на платное обучение и позже пробовать перевестись. Не набрал нужное количество баллов — поменять немного направление. Не сдал экзамен — спокойно еще год готовиться и пересдать. Но нужно это обговаривать заранее, чтобы по факту не было паники. Во-вторых, любому родителю нужно понять, что результат не может быть ценнее самого ребенка».