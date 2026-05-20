Невероятный музей «Город Будущего» открывается 22 мая на стадионе «Совкомбанк Арена»

22 мая в Нижнем Новгороде откроется музей «Город Будущего»: его посетителей ждут выступления роботов, игры с нейросетями и эксперименты по переработке пластика. Об этом рассказали организаторы выставки.
Музей будет работать до 6 сентября на стадионе «Совкомбанк Арена». Все желающие смогут побывать в театре роботов, посетить зоны виртуальной реальности, увидеть трехметрового аватара и цветы-голограммы, поиграть на музыкальных инструментах будущего или «разложить» себя на пиксели.
Особое внимание музей уделяет зеленым технологиям. Так, гости «Города Будущего» получат возможность «добыть» электроэнергию для целого дома, просто качаясь на качелях. В числе экспонатов выставки — вещи, для создания которых дизайнеры использовали вторичное сырье, например, стул из упаковок от йогурта или сумочка из яблочных очисток.
