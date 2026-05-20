Перевозчика определили для трех автобусных маршрутов в Кстовском районе

Три новых маршрута охватят как городские улицы, так и сельские территории. Самый короткий из них — № 218 длиной чуть больше 12 километров — соединит автостанцию Кстова с селом Большое Мокрое. В расписании заложили шесть прямых и семь обратных рейсов. Маршрут № 60 протяженностью около 14,5 километра пройдет от ФОК «Волжский Берег» до поселка Приволжский, ежедневно запланировано по восемь рейсов в каждую сторону. А самый длинный — № 218А — почти на 20 километров свяжет Большое Мокрое с деревней Кривая Шелокша через село Семеть. Этот маршрут будет сезонным, с 1 июня по 30 сентября, с четырьмя рейсами в будни и выходные.