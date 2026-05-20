Российские учёные создали устройство, которое помогает определять профессиональное выгорание по движениям глаз

Аппарат включает камеру‑регистратор, подставку для головы и компьютер со специальным программным обеспечением. Система записывает микродвижения глаз в режиме замедленной съёмки, после чего алгоритм обрабатывает данные и формирует вывод для специалистов. Диагностика основана на двух параметрах. Первый — контрастная чувствительность зрительной системы, то есть способность различать малозаметные детали. Второй — микротремор глаз: непроизвольные колебательные движения, которые помогают человеку «собирать» изображение при фокусировке.