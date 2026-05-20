В Нижегородской области школьников готовят к работе на производстве

По федеральной программе «Профессионалитет» в 2026 году в Нижегородской области планируется открытие еще трех образовательно-производственных кластеров. Они формируются на базе учреждений среднего профессионального образования, их задача — подготовить специалистов для работы на предприятиях региона.
Особенность программы «Профессионалитет» в том, что учреждения среднего образования тесно сотрудничают с ведущими работодателями региона. На данный момент в Нижегородской области действуют 16 кластеров, ориентированных на промышленность, машиностроение, транспорт, строительство, агропромышленный комплекс и педагогику, сообщили в министерстве образования Нижегородской области изданию Pravda-nn.ru.
Студент радиотехнического колледжа по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств» рассказал, что колледж — это не только место, где получают диплом, здесь из вчерашнего школьника вырастает грамотный специалист, умеющий работать руками и головой, и активный гражданин, который готов менять мир вокруг себя.
Кластеры «Профессионалитета» объединяют ведущие колледжи и техникумы с опорными предприятиями, чтобы подготовить специалистов с гарантированным трудоустройством. Благодаря разработке и согласованию образовательных программ с представителями компаний, кластеры готовят кадры, которые обладают востребованными на производстве компетенциями и знаниями.
Такой подход дает студентам ряд преимуществ. Во-первых, целевое обучение. Учащиеся заключают соглашение с предприятием-партнером, что гарантирует им трудоустройство после окончания учебы. Во-вторых, студенты получают дополнительные выплаты и стипендии от будущих работодателей. В-третьих, молодые люди могут зарабатывать уже во время учебы, ведь программа предусматривает прохождение производственной практики.
Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков подчеркнул, что сегодня система среднего профессионального образования формирует кадровый резерв страны. В регионе работают 73 профессиональные образовательные организации.
Новые кластеры будут сфокусированы на ключевых отраслях для экономики Нижегородской области, а именно — машиностроении, топливно-энергетическом комплексе и сельском хозяйстве. В реализации проекта принимают участие крупнейшие предприятия региона.