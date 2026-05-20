Ученые создали искусственную скорлупу, чтобы возродить вымершую птицу

Американский биотехнологический стартап Colossal Biosciences, специализирующийся на генной инженерии, занимается проектом по воссозданию вымершей новозеландской птицы моа, исчезнувшей около 600 лет назад. Как сообщает The Guardian, первым этапом этой работы стало создание искусственной яичной скорлупы.
Птица моа, обитавшая на территории Новой Зеландии, являлась одной из крупнейших в истории: её рост превышал 3 метра, вес составлял более 200 кг, а яйца были крупнее, чем у любых ныне существующих птиц.
Ключевым шагом к возрождению моа стало создание новой инкубационной платформы на основе силиконовой мембраны. С применением данной технологии компания уже успешно вывела первых цыплят. В перспективе эту инкубационную систему планируется масштабировать для выведения птицы размером с моа.
«Мы создали новую систему выращивания без скорлупы, которая полностью масштабируема и биологически точна», — заявил профессор Эндрю Паск, главный биолог Colossal Biosciences.
Ранее использовавшиеся методы инкубации без скорлупы имели существенный недостаток: цыплята не получали достаточного объёма кислорода, что приводило к низкой выживаемости. Новая силиконовая мембрана решает эту проблему, пропуская кислород с той же скоростью, что и натуральная куриная скорлупа.
Однако искусственная скорлупа является лишь одним из многих препятствий на пути к возрождению птицы. Поскольку фрагменты ДНК со временем разрушаются, воссоздать полную копию генома моа невозможно. Компании предстоит решить сложнейшие научные задачи, чтобы хотя бы приблизиться к облику исходного вида.
Параллельно в научном сообществе поднимаются этические вопросы относительно целей данного проекта. Карлес Лалуэса-Фокс, директор Музея естественных наук Барселоны и специалист по восстановлению ДНК, считает важным задаться вопросом о реальном смысле генетической модификации современных птиц.
Правомерно спросить, есть ли смысл с экологической точки зрения в генетической модификации некоторых современных птиц, чтобы они внешне напоминали моа, и какая судьба ждет таких животных.
Colossal Biosciences известна амбициозными проектами по возрождению вымерших видов. В апреле 2025 года компания сообщила, что впервые возродила вымерший более 12 тысяч лет назад вид ужасных волков (dire wolves), получивших широкую известность как «лютоволки».