В Таганроге стартует первый проект строительства с применением ИИ-технологий

— Это знаковая сделка не только для Таганрога, но и для всей нашей практики взаимодействия с застройщиками. Мы видим, как трансформируется отрасль: сегодня девелоперу мало просто получить финансирование. Бизнесу нужны инструменты для повышения эффективности на каждом этапе стройки. Поэтому помимо классического проектного финансирования мы предложили партнеру инновационную ИТ-составляющую, которая возьмет на себя контроль исполнительной документации и расчет объемов работ — это позволяет людям сосредоточиться на стратегическом развитии объекта. Рассчитываем, что этот опыт станет отправной точкой для цифровизации строительного сектора по всему региону, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.