В Красноярском крае 21−22 мая временно ограничат движение через жд в Иланско-Нижнеингашском округе

21−22 мая будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.
В период с 23:00 21 мая до 23:00 22 мая будет закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд, расположенный на автодороге, соединяющей деревни Старая Пойма и Новая Пойма (улица Трактовая, рядом с остановочным пунктом Пойма КрасЖД).
Ограничения связаны с проведением капитального ремонта пути на участке Ингашская — Тинская Красноярской железной дороги.
В период закрытия переезда автомобили экстренных служб (скорая помощь, полиция, пожарные машины) будут пропускаться по временному настилу.
ГИБДД и администрация Иланско-Нижнеингашского муниципального округа уведомлены об ограничении движения на переезде.
Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.