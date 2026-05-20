В каких регионах Большого Урала лучше развиты сети бесплатного вайфая

В последнее время из-за участившихся случаев введения режима беспилотной опасности жители многих регионов Большого Урала столкнулись с проблемой ограничения мобильного интернета: не только в таежной глухомани, но и в центре мегаполиса можно внезапно остаться без связи и других привычных сервисов. Уральцы приспосабливаются к суровой реальности как могут: вновь входит в привычку носить в кошельке наличные, а для выхода в Сеть использовать вайфай. Корреспонденты "Российской газеты" решили выяснить, как в макрорегионе обстоит дело с бесплатными точками беспроводного доступа в интернет.