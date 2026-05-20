В каких регионах Большого Урала лучше развиты сети бесплатного вайфая

В последнее время из-за участившихся случаев введения режима беспилотной опасности жители многих регионов Большого Урала столкнулись с проблемой ограничения мобильного интернета: не только в таежной глухомани, но и в центре мегаполиса можно внезапно остаться без связи и других привычных сервисов. Уральцы приспосабливаются к суровой реальности как могут: вновь входит в привычку носить в кошельке наличные, а для выхода в Сеть использовать вайфай. Корреспонденты «Российской газеты» решили выяснить, как в макрорегионе обстоит дело с бесплатными точками беспроводного доступа в интернет.
Челябинская область.
В министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области «РГ» пояснили, что в условиях режима беспилотной опасности в отдельных районах может искусственно ограничиваться мобильная связь и замедляться скорость интернета. Это снижает возможности противника по управлению беспилотниками при атаке. Но голосовая связь, телефоны оперативных служб, стационарный интернет и вайфай, а также ресурсы из «белого списка» Минцифры РФ при этом работают в обычном режиме.
Найти ближайшую точку бесплатного доступа в интернет на Южном Урале с прошлого года можно на специальной интерактивной карте, размещенной на публичном геопортале региона. Выбрав локацию, необходимо авторизоваться по номеру телефона через портал госуслуг или подтвердить свою личность другим способом.
— Сервис позволяет увидеть адреса более 380 точек, а также информацию об операторе, оказывающем услугу беспроводного интернета, — уточнил министр Игорь Фетисов.
В Челябинске публичный доступ в интернет, как правило, предоставляется в заведениях общепита, торговых центрах, гостиницах и других общественных местах, где можно найти укрытие в случае опасности.
— Расширение зоны охвата бесплатного вайфая в регионе осуществляется за счет средств операторов, — сообщили в областном минцифры. — В свою очередь, телекоммуникационным компаниям оказывается поддержка путем снижения налогового бремени, упрощения процедуры оформления разрешений и лицензий, необходимых для установки точек, расширения зон покрытия в общественных местах и целого ряда других мер.
Пока в этой работе, которая требует расходов на установку оборудования и подключение, участвуют только два крупных провайдера, с остальными ведутся переговоры. Однако часто об организации таких точек пекутся государственные или коммерческие структуры, заинтересованные в повышении своей привлекательности для клиентов.
Тюменская область.
Сеть бесплатного интернета под названием TyumenFree в Тюменской области появилась еще в 2012 году. Изначально проект запустили в рамках программы «Расширяя горизонты» для развития ИТ-культуры населения и доступности услуг, а сегодня общественный вайфай обеспечивает жителей региона необходимой связью даже в условиях особого режима. Все точки занесены на областной геопортал, помечены они и на сайте органов власти, а также в 2ГИС. Помимо этого есть чат-бот в «Максе», который помогает пользователям находить ближайшую локацию для подключения.
В Тюмени бесплатным вайфаем буквально опутаны весь центр, районы КПД, Войновка, Восточный, Маяк, Дом Обороны, Зарека, Лесобаза: в зоне доступа аэропорт, торговые центры, общественные пространства, спортивные комплексы, парки, скверы, площади. Когда стали притормаживать мобильный интернет и у автомобилистов возникли сложности с оплатой парковок, раздавать вайфай для пользования приложениями «Тюменские парковки» и «Тюменский транспорт» власти «обязали»… 65 умных остановок. Кроме тюменцев общедоступный интернет получают жители других городов региона — Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска.
— Развитие проекта для нас принципиально важно. Независимо от внешних условий жители области должны иметь доступ к бесплатному интернету — это вопрос комфорта населения. Сегодня насчитывается 186 точек, в текущем году планируем добавить еще 60, — сообщил замгубернатора Тюменской области, директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.
Сеть создана за счет областного бюджета. Стоимость на год составляет восемь миллионов рублей. По условиям госконтракта к развитию проекта могут подключаться частники, оказывающие соответствующие услуги. Сейчас его исполнителем выступает компания «ИНФО-Магистраль».
ЯНАО.
FreeYamal — это свыше 1300 точек бесплатного доступа к мировой Паутине в 300 локациях: в больницах, библиотеках, музеях, спорткомплексах, в парках и на площадях, на остановках автобусов. Ближайшую легко найти с помощью интерактивной карты или чат‑бота в «Максе». В городах выбор больше, но даже райцентры типа села Аксарка располагают несколькими десятками точек доступа.
Чтобы региональные сервисы работали при любых ограничениях, их добавили в «белый список» Минцифры РФ. К примеру, туда попали приложения «Морошка» (единая карта жителя Ямала, дающая право на скидки и льготы), «электронная школа», онлайн-запись к врачу.
— Достаточно один раз авторизоваться через СМС или портал госуслуг, после чего гаджет станет подключаться автоматически, — пояснили в департаменте ИТ и связи ЯНАО. — К проекту постепенно присоединяются не только муниципалитеты, но и коммерческие структуры: вокзалы, аэропорты, гостиницы, торговые центры. Финансируется он за счет местных бюджетов либо бизнеса. В планах — дальнейшее расширение зоны охвата.
Насколько слова чиновников совпадают с реальностью, проверил контент-партнер «РГ»: журналист «Север-Пресс» Виктория Игорева вышла в интернет в филармонии, арт-резиденции «Полярис» и центре национальных культур в Салехарде.
— Подключение заняло пару минут, интерфейс понятный, разберется даже неопытный человек. У меня айфон, поэтому страничка авторизации выскакивает автоматически. Нужно ввести свой номер телефона и получить код доступа, — рассказала она.
В учреждениях общепита услуга бесплатна лишь условно: чтобы ее получить, нужно заказать хотя бы чашечку кофе.
Ямал в отличие от соседней Югры режим ракетной или беспилотной опасности еще ни разу не объявлял, поэтому полностью смоделировать ситуацию с ограничением мобильного трафика не получится. В обычных условиях, по словам коллеги, скорости публичного вайфая достаточно, чтобы проверить почту, просмотреть соцсети, найти информацию в браузере, отправить фото или даже видео. «Белый список» работает без проблем, правда, внутри зданий покрытие неравномерное. При большом скоплении людей возможны периодические разрывы соединения, страницы грузятся долго, ролики «зависают».
В ямальском филиале «Ростелекома», установившего подавляющее большинство публичных точек доступа, уточнили: средняя скорость передачи данных в них составляет 100 Мбит/с, но в некоторых местах, например в госучреждениях, повышается до 1 Гбит/с за счет более мощного сетевого оборудования.
Курганская область.
По данным регионального департамента информационных технологий и цифрового развития, в Курганской области единая карта точек доступа к бесплатному общественному вайфаю также размещена на геопортале. Сеть, в частности, охватывает практически все районы областного центра. Операторами выступают телекоммуникационные компании, финансируют проект они сами либо коммерческие организации — в качестве дополнительной услуги для клиентов. Данные о точках доступа постоянно обновляются по мере поступления информации от операторов и других структур.
Помимо этого, в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в 2015—2021 годах точки бесплатного доступа в интернет были установлены в малых населенных пунктах с населением от 250 до 500 человек — сегодня они есть практически во всех муниципальных округах региона.
Свердловская область.
Количество точек публичного вайфая на Среднем Урале нам узнать не удалось. Даже в Екатеринбурге, судя по официальному ответу администрации города на запрос «РГ», учет, похоже, не ведется. Лет пять назад озвучивалось, что в столице Урала 3634 точки бесплатного доступа в интернет. Свежих данных нет: в департаменте информатизации нам обтекаемо сообщили, что в муниципалитете «действует развитая сеть, охватывающая все районы города». А для поиска удобной площадки посоветовали воспользоваться общедоступными ресурсами типа «Яндекс Карты» или 2ГИС.
Судя по этим источникам, центр города действительно насыщен такими точками, главным образом доступ в интернет предоставляют учреждения общепита. Правда, услуга бесплатна лишь условно: чтобы ее получить, необходимо заказать хотя бы чашечку кофе. А вот публичных мест с действительно свободным вайфаем не так уж много — среди них, например, музеи и консерватория.
Кстати, шесть лет назад Екатеринбург входил в тройку лидеров рейтинга Минцифры РФ с самым доступным вайфаем в транспорте: тогда на пяти городских маршрутах запустили десять трамваев, оборудованных роутерами, затем проект охватил и троллейбусы. Однако до метро дело не дошло: эксперимент сошел на нет. Точные причины его провала неизвестны, но, по мнению экспертов, сказалось быстрое развитие мобильного интернета и высокие расходы на установку оборудования и его обслуживание: транспортникам приходилось платить за это операторам. К примеру, сейчас тариф одного из крупнейших телекомов за месяц использования «горячей точки» (Hot Spot) составляет 1800 рублей. Но администрация Екатеринбурга в своем ответе редакции о точках доступа в транспорте даже не упомянула, хотя современные автобусы и трамваи, которые сейчас закупает город, такую возможность предполагают.
Пермский край.
В Прикамье организовано порядка полутора тысяч точек доступа к бесплатному вайфаю. Их можно найти на карте портала «Управляем вместе» и с помощью чат-бота в мессенджере «Макс». В частности, на карте обозначены точки в многофункциональных центрах (получить в них доступ в интернет можно в часы работы МФЦ) и те, что организованы двумя провайдерами. По мере появления новых мест карта обновляется.