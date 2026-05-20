Госкомимущество сказало, как автоматически оценить квартиру в Минске с точностью до 95%

Государственный комитет по имуществу сказал, как оценить квартиру в Минске с точностью до 95%.
Названный сервис получил важное обновление. Так, модель дообучили с учетом данных о реальных сделках купли-продажи за первый квартал 2026 года. И теперь обучающая выборка насчитывает более 100 тысяч записей.
Было выделено три категории по градации отделки: без ремонта (требует серьезных вложений), стандартная (жилье, пригодное для проживания), улучшенная (с современных ремонтов для комфортного проживания.
В Госкомимуществе обращают внимание на высокую точность. К примеру, для типовых квартир погрешность оценки составляет всего 5−7%. Это значит, что точность — от 93% до 95%.
Также сервис открыт для предложение и замечаний со стороны белорусов.
