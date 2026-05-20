Эндокринолог назвала главный фактор детского ожирения (это не фастфуд)

Чем больше времени ребенок проводит с гаджетами, тем выше у него дефицит двигательной активности — одной из ключевых причин набора избыточной массы тела и ожирения, рассказала директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.
В таком контексте чрезмерное увлечение гаджетами тоже является причиной лишнего веса.
Специалист пояснила, что играя в игры на компьютере или в смартфоне, проводя много времени у экрана телевизора, дети находятся в статичном состоянии. Они практически не тратят энергию, которую получают с пищей. Это закономерно ведет к появлению у них проблем с весом.
«Чем больше ребенок взаимодействует, чем больше его экранное время (…) это, конечно, провокация к тому, чтобы была гиподинамия, чтобы была проблема с сжиганием той энергии, которую он получает во время питания», — считает директор НМИЦ эндокринологии.
По ее словам, чтобы избежать риска набора лишних килограммов, необходимо сжигать энергию, полученную с пищей. То есть, нужно не сидеть, а двигаться.
Если ребенок пользуется электронными устройствами, проводит с ними достаточно длительное время, то он должен в своем режиме обязательно иметь соразмерное количество часов физической активности, подчеркнула эксперт.
Кроме того, необходимо обеспечить ребенку сбалансированное питание, которое будет включать белки, жиры, углеводы, а также витамины, микроэлементы, клетчатку и прочие полезные микронутриенты.