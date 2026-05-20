В Прикамье СК возбудили дело из-за жилья для сироты, ждущей его 7 лет

Следственный комитет возбудил дело из-за нарушения жилищных прав сироты в Чернушинском муниципальном округе, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Девушка состоит в очереди на получение жилья с 2018 года, но местные власти до сих пор не предоставили ей положенную квартиру. Заявительница неоднократно обращалась в уполномоченные органы, однако все её жалобы остались без результата.
«По данному факту следователем Чернушинского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.
Ход расследования находится на контроле в аппарате регионального СК.
Следователи проводят необходимые процессуальные действия. В ходе расследования дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц местной администрации. Также будут приняты меры для восстановления нарушенных прав девушки.
Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование о нарушении жилищных прав сироты из Чернушки. В 2014 году ей дали квартиру в новостройке на улице Парковой, однако жильё оказалось со множественными дефектами.