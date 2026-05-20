ВЦИОМ сообщил, сколько россиян смотрят длинные ролики на VK Видео

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Более 60% россиян пользуются сервисом VK Видео для просмотра длинных видеороликов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ.
Согласно данным АЦ ВЦИОМ, 61% граждан смотрят контент на VK Видео, вторым по популярности сервисом стал Rutube, видеоролики на этой платформе просматривают 49% респондентов. YouTube пользуются 44% опрошенных.
Более половины россиян отметили, что слышали о таких сервисах, как VK Видео (57%), YouTube (52%), Rutube (50%). В свою очередь треть респондентов (33%) знают, что длинные горизонтальные видео можно смотреть на «Кинопоиске», а более четверти (26%) — на Okko.
По результатам опроса, абсолютное большинство опрошенных (95%) пользуются хотя бы одним сервисом для просмотра длинных видео. В то же время свыше половины граждан РФ (54%) предпочитают смотреть контент телеканалов по телевизору, а 39% — в записи или в прямой трансляции в интернете.
Треть россиян (33%) считают, что видеосервисы в ближайшие годы вряд ли заменят обычный просмотр телеканалов на ТВ, с ними не согласны 28% респондентов.
Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проведен с 17 по 21 апреля среди 2032 россиян старше 14 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.