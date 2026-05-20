В Ставрополе подвели итоги «Российской школьной весны»

Финал IV Всероссийского проекта-фестиваля «Российская школьная весна» прошел в Ставропольском крае, сообщили в региональном правительстве. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
За несколько конкурсных дней более 1800 участников представили свыше 800 конкурсных работ. В общекомандном зачете первое место заняли представители Красноярского края, второе — Ставропольского края, а третье — Ростовской области. Обладателями Гран-при в общекомандном зачете стали учащиеся из Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области.
Гран-при были также вручены в направлениях «Медиа», «Мода», «Оригинальный жанр», а также в «Театральном», «Вокальном», «Инструментальном» и «Танцевальном». Юные артисты показали яркие цирковые номера, театральные постановки, исполняли народные песни и современные танцы. Жюри также отметило фотопроекты и дизайнерские костюмы. Гран-при в номинации «Региональная программа» получила масштабная театрализованно-хореографическая постановка «Нум Яха. Небесная река» из ЯНАО.
Всего наградили более 250 лауреатов. Ставропольскую делегацию составили около 100 человек — рекордное число для региона. Торжественная церемония закрытия состоялась на площади Ленина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.