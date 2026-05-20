Четыре компании из Прикамья провели переговоры с зарубежными партнерами

Достигнуты договоренности о подготовке коммерческих предложений.

Источник: Национальные проекты России

Переговоры с зарубежными партнерами на площадке XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026» провели четыре компании из Пермского края, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края.

В мероприятии участвовали более 80 российских производителей из 9 регионов и 21 иностранная компания из стран Ближнего Востока, СНГ и Северной Африки. Делегация компании «Золотой Колос» провела переговоры с партнерами из Египта, Азербайджана, ОАЭ, Катара, Омана и Турции. Достигнуты договоренности о подготовке коммерческих предложений и проработке логистики. Представитель «Тенториума» встретился со специалистами сети супермаркетов из Катара, которые проявили интерес к продукции на основе маточного молочка и меда. Также поступило предложение о выводе БАДов компании на маркетплейсы Катара. Несколько зарубежных предприятий также проявили интерес к продукции «Органик центра».

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
