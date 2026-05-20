Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Григоренко и Глеб Никитин посетили Горьковский автозавод

На предприятии реализуется новый цифровой проект.

Источник: Время

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Григоренко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ознакомились с результатами внедрения отечественных цифровых решений на Горьковском автозаводе. Об этом глава региона сообщил в своем макс-канале.

По словам Никитина, в рамках работ по импортозамещению на предприятии запущена первая в отрасли комплексная система, которая охватывает все этапы жизненного цикла продукта: от проектирования и разработки до послепродажного обслуживания.

«В систему интегрированы модули мониторинга оборудования, оперативного планирования и контроля производства. На базе платформы также формируются требования к будущим моделям, ведется конструкторское проектирование, технологическая подготовка. Теперь конструкторы предприятия взаимодействуют на единой ИТ-платформе, в которой все данные наглядно визуализируются в цифровом макете изделия», — говорится в сообщении.

Никитин выразил уверенность, что опыт реализации цифрового проекта Горьковского автозавода будет масштабирован и на другие предприятия автомобилестроения.

«Благодаря таким проектам отечественные технологии становятся по-настоящему зрелыми и готовыми к массовому использованию в промышленности. Это позволяет превратить их в стратегический цифровой ресурс, который работает на устойчивое развитие отрасли. Не зависеть от внешних вендоров, санкций или геополитики — критически важно в современных условиях», — резюмировал губернатор Нижегородской области.

Напомним, что Горьковский автозавод разработал универсальный автомобиль для служб доставки.

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше