Дмитрий Григоренко и Глеб Никитин посетили Горьковский автозавод

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Григоренко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ознакомились с результатами внедрения отечественных цифровых решений на Горьковском автозаводе. Об этом глава региона сообщил в своем макс-канале.
По словам Никитина, в рамках работ по импортозамещению на предприятии запущена первая в отрасли комплексная система, которая охватывает все этапы жизненного цикла продукта: от проектирования и разработки до послепродажного обслуживания.
«В систему интегрированы модули мониторинга оборудования, оперативного планирования и контроля производства. На базе платформы также формируются требования к будущим моделям, ведется конструкторское проектирование, технологическая подготовка. Теперь конструкторы предприятия взаимодействуют на единой ИТ-платформе, в которой все данные наглядно визуализируются в цифровом макете изделия», — говорится в сообщении.
Никитин выразил уверенность, что опыт реализации цифрового проекта Горьковского автозавода будет масштабирован и на другие предприятия автомобилестроения.
«Благодаря таким проектам отечественные технологии становятся по-настоящему зрелыми и готовыми к массовому использованию в промышленности. Это позволяет превратить их в стратегический цифровой ресурс, который работает на устойчивое развитие отрасли. Не зависеть от внешних вендоров, санкций или геополитики — критически важно в современных условиях», — резюмировал губернатор Нижегородской области.
Напомним, что Горьковский автозавод разработал универсальный автомобиль для служб доставки.