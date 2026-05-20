43 участника и гостя ЦИПР-2026 обратились за медпомощью 19 мая

43 обращения к медикам зафиксировано на форуме «ЦИПР-2026» только за 19 мая. Об этом сообщил главный редактор агентства «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
По его словам, здоровье участников конференции охраняет команда скорой помощи ПОМЦ ФМБА России.
Главные враги айтишников — тепловые удары и скачки артериального давления. Также есть те, кто страдает от аллергии, кишечной инфекции. Были даже пациенты с перелом костей стопы.
«Символично, что на форуме, где каждый второй спикер обещает заменить человечество нейросетями, самыми востребованными оказались живые врачи», — отметил Никонов.
Он добавил, что даже самый продвинутый робот пока не научился вправлять кости стопы и откачивать от теплового удара.
