В Светлогорске завершился танцевальный конкурс, в котором участвовали около 1 500 артистов со всей области

В танцевальном конкурсе «Янтарный кубок 2026» приняли участие около 1 500 артистов. Это самая крупная цифра в истории проекта. Подробности «Клопс» рассказала директор Федерации танцев «Свой стиль» Юлия Мягкова.
Несколько сотен номеров.
Среди участников — коллективы Калининграда и области. Танцоры из других регионов не смогли принять участие из-за логистики. «Коллективы очень хотели до нас доехать, но не смогли», — поясняет Мягкова.
Поэтому основной состав участников сформировали местные школы и студии. Конкурсантов оценивали в шести категориях, в зависимости от возраста: самые младшие — дети 4−5 лет, самые взрослые — 16+.
Ещё одна особенность этого года — финальный концерт проходил на самой большой сцене региона. «Мы выражаем администрации “Янтарь-холла” огромную благодарность, это был профессионализм высокого уровня», — подчеркнула собеседница «Клопс».
Уровень постановок соответствовал площадке. Причём, по словам Юлии Мягковой, это касается всех направлений: от народных танцев до современной хореографии и стрит-шоу. К такому выводу пришли не только зрители, но и профессиональное жюри.
Состав жюри:
Игорь Пиворович — заслуженный артист РФ, заведующий кафедрой хореографии Московского государственного университета имени К. Г. Разумовского; Светлана Ануфриева — балетмейстер-постановщик, доцент, лауреат международных конкурсов и директор Международного Союза Хореографов; Павел Куров — педагог-хореограф, преподаватель Академии русского балета им. Вагановой; Людмила Власюк — заведующая отделением хореографии Калининградского областного музыкального колледжа им С. В. Рахманинова.
Победители и призёры.
Гран-при в одной из номинаций, а также денежный грант в 30 тысяч рублей получил театр танца «Вдохновение» из Черняховска. «Театр показал “Модный стиль” — современное стрит-шоу, и это было ярко, зажигательно, у них больше 50 человек выступало в номере. Это их тех номеров, которые захватывают зал и вызывают бурю аплодисментов», — рассказала Мягкова.
Танцоры из Черняховска увезли и другие награды:
Специальный приз за оригинальное техническое воплощение получил номер «Что там за стеклом океанариума?»; Специальные призы за исполнительское мастерство, которые достались Виктории Куренёвой («Колыбель Ньютона»), Виктории и Ксении Куренёвым («Не одно целое») и Арине Родичкиной («Доппельгангер»); Приз за лучшую группу поддержки.
«Эта победа стала возможна благодаря неустанному труду, искреннему вдохновению и безграничной любви к танцу. Каждый момент, проведённый в репетициях — это была не просто работа, а целая жизнь», — заявила руководительница коллектива Вероника Власенко.
Отметили организаторы и другие коллективы. Например, Юлия Мягкова высоко оценила выступление театра «Вишня», который работает в народном стиле. «Танец сухопляс поражает своей глубиной и отношением к нашей жизни, к нашей действительности, передаёт силу русского народа», — отметила она.
Исключительные по качеству номера показали ученики школ I'M DANCE и «Карусель», а также ребята из студии «Впопыхах». Все эти коллективы взяли гран-при в разных номинациях, а студенты филиала Московской государственной академии хореографии удостоились вице-гран-при. Каждый коллектив выиграл определённую сумму на дальнейшее развитие.
Из зала за выступлениями артистов наблюдали их друзья и близкие. Финальной точкой конкурса стал большой танец, в котором участвовали около 500 человек.
С 3 по 6 апреля в Калининграде проходил VI фестиваль «Театр танцует». «Клопс» рассказывал, чем это мероприятие могло удивить ценителей прекрасного.