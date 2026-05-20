Николай Галаев оставил пост генерального менеджера БК «Пари НН»

В этой должности функционер проработал менее года.

Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» вновь ждут структурные изменения. Команду покинул генеральный менеджер Николай Галаев.

Николай Галаев был в системе клуба с 2024 года. В первом сезоне в Нижнем он занимал должность руководителя департамента резерва «Пари НН», а в минувшем сезоне работал в качестве генерального менеджера главной команды.

Результат нижегородского клуба оказался неудачным — он не смог выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ, а также проиграл в финале Кубка России «МБА-МАИ» из Москвы.