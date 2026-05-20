Следующий через Волгоград поезд сошел с рельсов в Саратовской области

Южная транспортная прокуратура организовала проверку после происшествия с пассажирским поездом в Саратовской области 20 мая.
Сход двух колесных пар локомотива состава, следующего из Саратова в Имеретинский курорт, произошел на перегоне станций Багаевка — Буркин Приволжской железной дороги. Последствия сняли на видео.
В ведомстве сообщают, что в происшествии никто не пострадал. По данному факту организована проверка.
В пресс-службе ПривЖД уточняют, что сход локомотива произошёл в 11:02. На место были направлены два восстановительных поезда. Актуальную информацию о движении состава можно уточнить по круглосуточному телефону 8−800−775−00−00.
Ранее восемь машин столкнулись на Второй продольной в Волгограде. Последствия ДТП сняли на видео очевидцы.