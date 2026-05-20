Зампред правительства РФ и губернатор Нижегородской области посетили ГАЗ

Отечественная комплексная цифровая система полностью заменит зарубежное программное обеспечение на всех этапах создания машин.

Горьковский автозавод запустил первую в автомобилестроительной отрасли комплексную систему импортозамещения, охватывающую все этапы жизненного цикла продукта — от проектирования до послепродажного обслуживания. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем MAX-канале по итогам визита на предприятие совместно с Заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Григоренко.

В новую платформу интегрированы модули мониторинга оборудования, оперативного планирования и контроля производства. На базе отечественного цифрового решения теперь ведется конструкторское проектирование и технологическая подготовка, а все ИТ-данные визуализируются в едином цифровом макете изделия.

Опыт реализации данного цифрового проекта ГАЗ будет масштабирован на другие предприятия автомобилестроения страны. По словам главы региона, внедрение таких технологий позволяет российской промышленности не зависеть от внешних вендоров, санкций и геополитики, обеспечивая устойчивое развитие отрасли.

Ранее сообщалось, что компания из Саудовской Аравии инициирует проект в Дзержинске.

Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
