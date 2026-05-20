Лавров высказался о заявлениях Литвы об атаках на Калининград

Лавров: угрозы Литвы о средствах НАТО для атак на Калининград не стоят внимания.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Угрозы МИД Литвы о возможностях НАТО для атак на Калининград надо оставлять без внимания, они таким образом лишь подтверждают свое существование, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть «средства», которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.

«Вы знаете, надо как-то оставлять за рамками внимания, поменьше уделять (внимание — ред.) и придавать значение», — сказал Лавров автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя угрозы МИД Литвы.

Он отметил, что перестал читать такие сообщения.

«Ну им надо как-то подтвердить, что они существуют. Только в отличие от известного философа (Рене Декарта — ред.), который говорил: “Я мыслю, значит, я существую”, эти просто существуют», — добавил министр.

