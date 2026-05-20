Власти ответили на сообщения о росте цены за проезд в воронежском автобусе

Воронежцы пожаловались, что перевозчик ООО «ВТК» самовольно повысил стоимость проезда в автобусах № 122 (Юго-Западная автостанция — Строительная ярмарка). Информация об этом появилась в Телеграм-канале «Город и транспорт» в понедельник, 18 мая.
Как сообщает источник, на проезд между населёнными пунктами действует тариф 3,4 рубля за каждый километр. Однако, перевозчик якобы сам установил тарифную сетку, вдвое завысив стоимость проезда. В результате, чтобы доехать от Юго-Западной автостанции до микрорайона Подпольное пассажиры должны были заплатить 40 рублей, хотя расстояние в 6 км не может стоить дороже 20,4 рублей. Кроме того, за проезд от Юго-Западной автостанции до жилого комплекса «Славяноград» с воронежцев требовали 60 рублей.
В пресс-службе регионального правительства, ссылаясь на министерство тарифного регулирования Воронежской области, сообщили, что на данный момент не установлено действительно ли перевозчик самостоятельно повысил стоимость проезда. Однако после появления данной информации в сети ему объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Сейчас ведомство совместно с министерством промышленности и транспорта региона проводят проверку. В рамках неё будут установлены все обстоятельства произошедшего.
https://moe-online.ru/news/transport/1259436?ysclid=mpe0gvfk5936494669?utm_source=copypasобстоятельства произошедшего.