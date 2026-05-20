Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый Иванов: Китай лидирует в гонке разработчиков препаратов генной терапии

Говоря о причинах успеха китайских ученых, он указал на неоправданно высокие цены на препараты генной терапии из Евросоюза и США.

СИРИУС /федеральная территория/, 20 мая. /ТАСС/. Китай с большим отрывом лидирует в мировой гонке разработчиков препаратов генной терапии, обходя других исследователей в данной области. Об этом сообщил на пленарной сессии саммита разработчиков лекарственных препаратов «Сириус. Биотех — 2026» председатель ученого совета, директор научного центра трансляционной медицины научно-технологического университета «Сириус» Роман Иванов.

«Китай в настоящее время с большим отрывом лидирует в этой гонке [между разработчиками препаратов генной терапии]. Удивляет даже не столько лидерство Китая, сколько все нарастающее отставание Евросоюза, — сказал ученый. — Это пример того, как избыточное регулирование и косность государственной системы тормозят работу фармацевтической отрасли».

Говоря о причинах успеха китайских ученых, Иванов указал и на неоправданно высокие цены на препараты генной терапии из стран Евросоюза и США. «Первый локальный геннотерапевтический препарат, который был зарегистрирован в этом году в Китае, вышел на рынок с 90-процентной скидкой по отношению к лекарственным препаратам, которые продаются американскими и европейскими компаниями. И это действительно меняет в корне ситуацию, и органы систем здравоохранения и развивающихся стран, и развитых, как Китай, гораздо с большим интересом смотрят на препараты генной терапии», — добавил он.

Саммит разработчиков лекарственных препаратов «Сириус. Биотех — 2026» проходит в научно-технологическом университете «Сириус» 20−22 мая. Участники саммита, среди которых разработчики и производители лекарственных препаратов, обсуждают актуальные исследования в этой сфере и ситуацию в отрасли.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше