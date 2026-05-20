Ученый Иванов: Китай лидирует в гонке разработчиков препаратов генной терапии

СИРИУС /федеральная территория/, 20 мая. /ТАСС/. Китай с большим отрывом лидирует в мировой гонке разработчиков препаратов генной терапии, обходя других исследователей в данной области. Об этом сообщил на пленарной сессии саммита разработчиков лекарственных препаратов «Сириус. Биотех — 2026» председатель ученого совета, директор научного центра трансляционной медицины научно-технологического университета «Сириус» Роман Иванов.
«Китай в настоящее время с большим отрывом лидирует в этой гонке [между разработчиками препаратов генной терапии]. Удивляет даже не столько лидерство Китая, сколько все нарастающее отставание Евросоюза, — сказал ученый. — Это пример того, как избыточное регулирование и косность государственной системы тормозят работу фармацевтической отрасли».
Говоря о причинах успеха китайских ученых, Иванов указал и на неоправданно высокие цены на препараты генной терапии из стран Евросоюза и США. «Первый локальный геннотерапевтический препарат, который был зарегистрирован в этом году в Китае, вышел на рынок с 90-процентной скидкой по отношению к лекарственным препаратам, которые продаются американскими и европейскими компаниями. И это действительно меняет в корне ситуацию, и органы систем здравоохранения и развивающихся стран, и развитых, как Китай, гораздо с большим интересом смотрят на препараты генной терапии», — добавил он.
Саммит разработчиков лекарственных препаратов «Сириус. Биотех — 2026» проходит в научно-технологическом университете «Сириус» 20−22 мая. Участники саммита, среди которых разработчики и производители лекарственных препаратов, обсуждают актуальные исследования в этой сфере и ситуацию в отрасли.