Ученый Иванов: Китай лидирует в гонке разработчиков препаратов генной терапии

Говоря о причинах успеха китайских ученых, Иванов указал и на неоправданно высокие цены на препараты генной терапии из стран Евросоюза и США. «Первый локальный геннотерапевтический препарат, который был зарегистрирован в этом году в Китае, вышел на рынок с 90-процентной скидкой по отношению к лекарственным препаратам, которые продаются американскими и европейскими компаниями. И это действительно меняет в корне ситуацию, и органы систем здравоохранения и развивающихся стран, и развитых, как Китай, гораздо с большим интересом смотрят на препараты генной терапии», — добавил он.