Неделю моды в Ульяновске посетили около 7 тысяч гостей

Ульяновская неделя моды под концепцией «Небо и авиация» состоялась 14−15 мая во Дворце спорта «Волга-Спорт-Арена». Событие, организованное при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», посетили около 7 тыс. гостей, сообщили в правительстве Ульяновской области.
География участников охватила более 20 субъектов, включая Санкт-Петербург, Алтайский край, Казань, Москву, Екатеринбург, Самару, Архангельск, Саратов, Красноярск и Оренбург. За два дня прошел 51 показ, представлено 586 образов.
Тема сезона объединила легкость, свободу и стремление к новым высотам. Символичность проекту придало совпадение концепции с 50-летием «Авиастара» (филиал Авиационного комплекса им. Ильюшина). Среди специальных гостей были бренд Peony Club из Санкт-Петербурга, дизайнер Светлана Анохина из Москвы, детский бренд Klimkova Kids (Москва), взрослый бренд TATIANA KOTOVA (Челябинск).
Кроме того, на подиуме выступили финалисты конкурса молодых дизайнеров. Победительницей стала 16-летняя Софья Вилкова из Ульяновска. Она получила главный приз — 100 тысяч рублей.
