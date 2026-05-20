Нижегородский производитель пленок и пакетов будет внедрять бережливые технологии

ООО «Нижегородский полимерный завод» стал участником федерального проекта «Производительность труда». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Нижегородский производитель специализируется на изготовлении пленок и пакетов из полимеров. Федпроект реализуют в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Специалисты Регионального центра компетенций будут внедрять на предприятии бережливые технологии.
«Сегодня в федпроекте участвуют уже 19 нижегородских производителей изделий из пластика, и ряд компаний этой сферы завершил полный цикл внедрения бережливых технологий. На некоторых производительность труда выросла более чем на 30%», — сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Сотрудники РЦК будут работать на предприятии в течение шести месяцев. Им предстоит определить пилотный поток и внести предложения по улучшению производственных процессов. Кроме того, работников обучат технологиям бережливого производства.
Для участия в федеральном проекте нужно оставить заявку на платформе производительность.рф. Все интересующие вопросы можно задать специалистам регионального центра «Мой бизнес» по номеру 8 (800) 301−29−94 либо при личном посещении.
