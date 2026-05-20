До конца лета на двухъярусном мосту в Калининграде намерены установить камеры фиксации нарушений. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации города.
Штрафовать будут «за ремень», «за телефон», «за выключенные фары», но главное, ради чего всё и затевается — за проезд грузовиков под запрещающий знак 3.4, — пояснили в мэрии.
В настоящее время власти ищут подрядчика для выполнения работ. Победитель должен будет установить камеры, чтобы они фиксировали нарушения по направлениям от Правой набережной в сторону Портовой и от Железнодорожной — к Правой набережной.
Начальная цена контракта составляет 5,9 миллиона рублей. Подрядчика определят 29 мая.
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.