Плавучие полипы-порпиты оказались морскими долгожителями

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Японские биологи научились выращивать порпитов — плавучие колонии полипов, что позволило им впервые проследить за ростом этих беспозвоночных и оценить его скорость. Замеры указали на неожиданно долгие сроки жизни порпитов в морях — более пяти лет, сообщила пресс-служба Токийского университета.
«Нам удалось поддерживать жизнь десяти колоний порпитов на протяжении трех недель, что в прошлом никому не удавалось. Наблюдения за их ростом указали на то, что некоторые особи этих полипов дрейфуют по поверхности Мирового океана на протяжении многих лет. В прошлом мы считали, что они вряд ли могут жить дольше одного года», — заявил доцент Токийского университета Кохэй Огути, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, порпиты — одни из самых необычных обитателей Мирового океана, которых часто путают с медузами из-за их внешнего облика. Они представляют собой плавучие колонии из множества микроскопических полипов, похожие по форме на гриб, шляпка которого состоит из одиночных особей этих полипов, окружающих дискообразную структуру из вырабатываемого ими хитина.
Эти существа играют важную роль в работе приповерхностных экосистем, однако об их жизнедеятельности почти не было сведений из-за того, что порпиты быстро гибнут после их помещения в аквариумы и другие рукотворные водные среды. Японским биологам удалось подобрать особый режим циркуляции воды, размеры резервуара и корм для этих беспозвоночных, который позволил культивировать их на протяжении трех недель.
Это позволило ученым впервые проследить за ростом этих колоний полипов и обнаружить своеобразные годичные кольца внутри формируемого ими хитинового диска, которые формируются на каждой стадии роста порпитов и не меняются в последующем. Опираясь на эти сведения, биологи подготовили алгоритм, позволяющий вычислить возраст данных полипов, и использовали его для оценки сроков жизни порпитов, выброшенных на пляж в префектуре Канагава.
Эти расчеты показали, что некоторые особи прожили в океане значительно больше года, причем возраст одной колонии составил порядка 1855 дней (свыше пяти лет). Данное открытие говорит о том, что порпиты не являются короткоживущими существами, как медузы, а занимают промежуточное положение между ними и кораллами, чьи колонии могут поддерживать свое существование на протяжении десятков и сотен лет, подытожили ученые.