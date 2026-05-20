В Прикамье построят экотехнопарк мощностью 300 тысяч тонн в год

Концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации экотехнопарка по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) заключили в Пермском крае, сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций. Инициатива соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Проект предусматривает создание на базе полигона «Софроны» в Пермском округе объекта мощностью 300 тысяч тонн в год и обустройство комплекса утилизации органической фракции мощностью 120 тысяч тонн в год. Возможности экотехнопарка позволят обрабатывать более 50% мусора, образованного в Прикамье.
Инвестиции в проект составят более 4,8 миллиарда рублей, включая банковские кредиты. Регион предоставит компании земельные участки. Запуск комплекса планируется на начало 2029 года.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.