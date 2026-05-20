Белорусы смогут узнать свой вес в картошках — вот как и где. Подробности сообщили в официальном аккаунте Комаровского рынка в Instagram*.
Новый арт-объект «Весы из СССР» установлен внутри крытого рынки. Белорусы и гости столицы совершенно бесплатно смогут узнать свой вес в картошках (одна картошка весит 105 граммов).
На весах также есть инструкция. К примеру, при подъеме на чашу следует держаться за поручни. Прыгать и ставить вещи на весы запрещено.
Белорусы и гости Минска смогут узнать свой вес в картошках. Фото: скриншот с видео Комаровского рынка.
