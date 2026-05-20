Что делать с засильем ИИ в школе

Впрочем, и признаваться ни в чем не надо — сегодня с этим сталкивается каждый первый педагог. Так, у меня был ученик, который удивительным образом писал замечательные домашние сочинения, но постоянно проваливался на классных творческих работах. Все проверки на антиплагиате его тексты проходили на ура, и я просто не могла обвинять ребенка в том, в чем и сама была до конца не уверена. Нас рассудил ЕГЭ по русскому, где школьник потерпел фиаско — естественно, все, что выходило из-под пера этого горе-выпускника, принадлежало перу нейронному.