Более чем в 650 школах страны обновят спортивные залы

Ремонт спортивных залов проведут более чем в 650 школах страны в этом году, сообщил первый заместитель главы Минпросвещения РФ Александр Бугаев в ходе пленарного заседания Всероссийского съезда учителей физической культуры в Тульской области.
«Сегодня у нас выстроено тесное взаимодействие с Минспортом России. Практически во всех школах открыты спортивные клубы, ребята участвуют в “Президентских играх” и состязаниях. Большое внимание уделяем развитию инфраструктуры. В рамках программы капитального ремонта с 2022 года мы обновили около 2,5 тысячи спортивных залов. В 22 субъектах создано 50 школ с плавательными бассейнами за 2023−2025 годы. Еще 16 строится. Кроме того, в 2026 году планируем капитально отремонтировать спортзалы более чем в 650 школах», — сказал Александр Бугаев.
Он обозначил ключевые приоритеты развития системы образования на ближайшее время. Среди них — модернизация инфраструктуры, обеспечение непрерывного профессионального роста педагогов, внедрение инновационных методик обучения и совершенствование индивидуального подхода к здоровью учащихся, включая работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.