Почему треть тамбовской воды из-под крана пить рискованно

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области подвело итоги контроля качества питьевой воды в первом квартале 2026 года. Вердикт специалистов был не радужным: зафиксировано значительное количество нарушений.
«Лабораторные исследования питьевой воды из разводящей сети показали, что 31,6% проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, а по микробиологическим — 0,6%. Из артезианских скважин 44,4% проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, все пробы по микробиологии оказались в норме. Несоответствие в основном связано с природным составом подземных вод, а также неблагоприятными органолептическими свойствами — мутность и цветность», — следовало из отчёта.
Водный квест.
При этом тамбовчанам с водой, можно сказать, повезло. Под городом и за ним находятся подземные озёра, которые и дают основной объём для потребления воды. На нужды областного центра работают шесть водозаборов, всего в регионе действует 1586 артезианских скважин. Соседние же регионы вовсю пользуются водой из рек и озёр, реже — водохранилищ, что требует более высоких степеней очистки. Однако, несмотря на естественные преимущества, вода в Тамбове оставляет желать лучшего.
«Основные причины несоответствия водопроводной воды — повышенное содержание железа и общая жёсткость, — резюмируют специалисты. — Также, на качество влияют отсутствие сооружений водоподготовки на источниках, устаревшие технологии очистки и вторичное загрязнение в изношенных сетях. Проблема высокого износа водопроводных сооружений и сетей остаётся актуальной».
За этими протокольными словами стоит по сути «вековая» проблема. «Такой вот водный квест, — иронизирует общественник Игорь Кирьяков. — Специалисты Водоканала демонстрируют результаты проб, взятых непосредственно на выходе из скважин — они могут быть в норме и кивают на коммунальщиков. Те, в свою очередь, говорят о тотальном износе сетей и приводят головокружительные суммы, необходимые на замену. На этом всё и заканчивается, до следующих замеров».
Населению же в очередной раз не рекомендуют пить воду из-под крана. Благо, что, по данным Роспотребнадзора, «вспышек острых кишечных инфекций, связанных с водным фактором, на территории области не зарегистрировано».
Прямой путь к болезням.
В 2018 году, незадолго до смерти, выдающийся тамбовский химик, академик Владимир Вигдорович позволил себе дать совет коммунальщикам.
"В нашем регионе очень жёсткая вода, в некоторых случаях этот показатель существенно превышает допустимое содержание, — высказался учёный с мировым именем. — Пить жёсткую воду — прямой путь к болезням органов пищеварения, к нарушению баланса минеральных веществ, что ведёт к мочекаменной болезни. Использование жёсткой воды для питания и купания новорожденных вообще недопустимо, настолько увеличивается риск дерматита, экземы. Я не говорю о том, как быстро выходит из строя бытовая техника, особенно стиральные машины. Это проблема не только Тамбова, но и многих других городов. Однако она вполне решаема.
В Бондарском районе геологи обнаружили огромные залежи глауконита. Это великолепный природный сорбент для очистки сточных вод и умягчения воды. Я называю его «золотой песок Тамбовщины» — залежи превышают 400 миллионов тонн, так что хватит не только нам, но и другим регионам. Он также используется в сельском хозяйстве и энергетике, в экологии, нефтехимии, в медицине, косметологии и других сферах. Всё, что нужно сделать — это использовать его, задействовать обогатительную фабрику и внедрить необходимые технологии. Но в том и беда — этим вопросом пока никто не заинтересовался".
Региональные власти пошли другим, более проверенным путём — подлатать хоть что-то. Ростовская компания «Дельта» выиграла два тендера на проектирование и строительство ключевых коммунальных объектов в Тамбове общей стоимостью более 486 миллионов рублей.
«Первый контракт ценой 271 миллион рублей предполагает прокладку водовода диаметром 400 миллиметров по улице Астраханской. Второй проект стоимостью 215 миллионов рублей направлен на возведение канализационного коллектора от улицы Киквидзе до улицы Комиссара Московского. На реализацию обоих этапов, включая проектные работы, у компании остается менее года», — прокомментировали в областной администрации.
И хотя глобально проблему очистки воды это вряд ли решит, но, как говорят тамбовчане, лучше так, чем никак. А Роспотребнадзор по итогам проверки, как обычно выдал предписания:
«Для выполнения мероприятий по улучшению качества питьевой и горячей воды в органы местного самоуправления поселений и городских округов, а также в ресурсоснабжающие организации направлено 46 уведомлений. Также составлено и направлено в суды девять протоколов об административном правонарушении по статье 19.7 КоАП РФ. Кроме того, в суды направлено 11 исковых заявлений по понуждению к выполнению требований санитарного законодательства». На этом всё и завершилось. До следующего раза.
Это интересно.
Осадок, остающийся при кипячении воды, происходит из-за наличия в ней минеральных солей, и он свидетельствует скорее о её пользе, чем о вреде. Именно минеральные соли, по мнению учёных, делают воду «живой», то есть полезной для нормального развития организма.