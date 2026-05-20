Почему треть тамбовской воды из-под крана пить рискованно

В Бондарском районе геологи обнаружили огромные залежи глауконита. Это великолепный природный сорбент для очистки сточных вод и умягчения воды. Я называю его «золотой песок Тамбовщины» — залежи превышают 400 миллионов тонн, так что хватит не только нам, но и другим регионам. Он также используется в сельском хозяйстве и энергетике, в экологии, нефтехимии, в медицине, косметологии и других сферах. Всё, что нужно сделать — это использовать его, задействовать обогатительную фабрику и внедрить необходимые технологии. Но в том и беда — этим вопросом пока никто не заинтересовался".