В правила благоустройства Калининграда предлагают включить главу об уличных выступлениях

В новую редакцию правил благоустройства территории Калининграда предлагается включить главу о порядке проведения уличных выступлений. Проект внесения изменений представил на заседании профильной комиссии совета депутатов председатель комитета городского хозяйства администрации Максим Федосеев.
В главе 17.1, которую хотят включить в действующие правила благоустройства, говорится, что уличные выступления должны проводиться по согласованию с уполномоченным структурным подразделением администрации. Согласование, в свою очередь, проводится в соответствии с порядком, установленным правовым актом администрации.
Уличные выступления проводятся в период времени и в местах, определённых схемой, утверждённой правовым актом администрации. Проведение уличных выступлений на территориях общего пользования без согласования, а также в период времени и в местах, которые не определены соответствующей схемой, запрещается, говорится в тексте проекта. Вынести его на голосование планируют на ближайшем заседании совета депутатов. За это проголосовали девять членов комиссии, против — четверо.
Как сообщалось ранее, штрафы для уличных артистов заработают не раньше лета 2026 года. Предполагается, что внесение изменений в правила благоустройства позволит принимать меры административного воздействия в отношении уличных музыкантов.
Законопроекты, которые регламентируют деятельность исполнителей и вводят для них штрафы, депутаты Заксобрания утвердили в конце октября 2025 года. Разработку правил для уличных артистов отдали в ведение муниципалитетов, не устанавливая для них никаких рамочных законов. Законопроект инициировала прокуратура Калининградской области, поскольку уличные артисты «являются одним из элементов современной туристической городской среды, существенно влияющим на ее атмосферу», а «Калининградская область динамично развивается как регион, имеющий значительный туристический потенциал».
Штрафы за нарушение правил для уличных артистов составят: для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч руб., для юрлиц — от 50 до 100 тысяч руб.