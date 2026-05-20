Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В правила благоустройства Калининграда предлагают включить главу об уличных выступлениях

Предполагается, что они будут проводиться по согласованию с горадминистрацией.

В новую редакцию правил благоустройства территории Калининграда предлагается включить главу о порядке проведения уличных выступлений. Проект внесения изменений представил на заседании профильной комиссии совета депутатов председатель комитета городского хозяйства администрации Максим Федосеев.

В главе 17.1, которую хотят включить в действующие правила благоустройства, говорится, что уличные выступления должны проводиться по согласованию с уполномоченным структурным подразделением администрации. Согласование, в свою очередь, проводится в соответствии с порядком, установленным правовым актом администрации.

Уличные выступления проводятся в период времени и в местах, определённых схемой, утверждённой правовым актом администрации. Проведение уличных выступлений на территориях общего пользования без согласования, а также в период времени и в местах, которые не определены соответствующей схемой, запрещается, говорится в тексте проекта. Вынести его на голосование планируют на ближайшем заседании совета депутатов. За это проголосовали девять членов комиссии, против — четверо.

Как сообщалось ранее, штрафы для уличных артистов заработают не раньше лета 2026 года. Предполагается, что внесение изменений в правила благоустройства позволит принимать меры административного воздействия в отношении уличных музыкантов.

Законопроекты, которые регламентируют деятельность исполнителей и вводят для них штрафы, депутаты Заксобрания утвердили в конце октября 2025 года. Разработку правил для уличных артистов отдали в ведение муниципалитетов, не устанавливая для них никаких рамочных законов. Законопроект инициировала прокуратура Калининградской области, поскольку уличные артисты «являются одним из элементов современной туристической городской среды, существенно влияющим на ее атмосферу», а «Калининградская область динамично развивается как регион, имеющий значительный туристический потенциал».

Штрафы за нарушение правил для уличных артистов составят: для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч руб., для юрлиц — от 50 до 100 тысяч руб.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше