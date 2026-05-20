В Пермской художественной галерее прорвало трубу

В здании Пермской художественной галереи произошел прорыв трубы. Об инциденте сообщили очевидцы, по их словам, посетителей эвакуировали.
В самой галерее изданию aif.ru рассказали, что вода вылилась на первый этаж. При этом произведениям искусства ничего не угрожает, ни один экспонат из коллекции не пострадал.
Причины коммунальной аварии пока не установлены. В галерее не уточнили, изменится ли график работы из-за случившегося.
В июне там запланирована выставка «Отечественное искусство XX века», где покажут работы художника Александра Дейнеки.