Мэр Сергей Петрин: в 2026 году в Воронеже обновят 16 остановок

Для обновления выбраны наиболее востребованные остановочные пункты.

Источник: АиФ Воронеж

В этом году в Воронеже обновят 16 наиболее востребованных остановок общественного транспорта. Места выбраны совместно с членами партии «Единая Россия» — с учетом поступивших обращений и по результатам проведенного мониторинга, сообщил глава города Сергей Петрин в своем канале в мессенджере МАКС.

Мэр подчеркнул, что состояние остановочных пунктов волнует горожан — этот вопрос периодически обсуждается в комментариях.

Обновление ждет следующие остановки:

«Улица Миронова» (Антонова-Овсеенко, 35Ф),

«Улица Ростовская» (Ростовская, 71),

«Улица Саврасова» (Новосибирская, 66),

«Ж/Д поликлиника» (проспект Революции, 1А),

«Областной психоневрологический диспансер» (Тенистая, 1),

«Улица Одесская» и «Улица Андреева» (по четной и нечетной сторонам улицы Острогожской), «Универсам “Молодежный” (Владимира Невского, 13к2),

«Чернавский мост» (Степана Разина, направление из центра),

«Храм» (Владимира Невского, 49),

«Улица Испытателей» и «Подпольное озеро» (по четной и нечетной сторонам улицы Октябрьской).

«Установка павильонов и обустройство площадок будут выполняться в течение сезона дорожных работ», — добавил глава города.

Напомним, накануне стало известно, что на улицы Воронежа выйдут 30 новых автобусов. 20 единиц современной техники в ближайшее время начнут курсировать на маршрутах № 51 и № 95. Еще десять автобусов получит компания АТП-1. Перевозчик распределит их по несколько единиц между своими маршрутами: на некоторых обновит подвижной состав, на других увеличит выпуск. Подробности рассказываем в нашем материале по ссылке.

