Мэр Сергей Петрин: в 2026 году в Воронеже обновят 16 остановок

В этом году в Воронеже обновят 16 наиболее востребованных остановок общественного транспорта. Места выбраны совместно с членами партии «Единая Россия» — с учетом поступивших обращений и по результатам проведенного мониторинга, сообщил глава города Сергей Петрин в своем канале в мессенджере МАКС.
Мэр подчеркнул, что состояние остановочных пунктов волнует горожан — этот вопрос периодически обсуждается в комментариях.
Обновление ждет следующие остановки:
«Улица Миронова» (Антонова-Овсеенко, 35Ф),
«Улица Ростовская» (Ростовская, 71),
«Улица Саврасова» (Новосибирская, 66),
«Ж/Д поликлиника» (проспект Революции, 1А),
«Областной психоневрологический диспансер» (Тенистая, 1),
«Улица Одесская» и «Улица Андреева» (по четной и нечетной сторонам улицы Острогожской), «Универсам “Молодежный” (Владимира Невского, 13к2),
«Чернавский мост» (Степана Разина, направление из центра),
«Храм» (Владимира Невского, 49),
«Улица Испытателей» и «Подпольное озеро» (по четной и нечетной сторонам улицы Октябрьской).
«Установка павильонов и обустройство площадок будут выполняться в течение сезона дорожных работ», — добавил глава города.
