Вектор будущего. В Березниках прошёл первый фестиваль профессий «ПрофФест»

В Березниках прошёл первый фестиваль профессий «ПрофФест». Масштабный праздник развернулся в центре городского парка культуры и отдыха, а участниками события стали более 2000 человек. На фестивале участники собирали свою уникальную формулу профессий, а запоминающейся точкой премьерного события стало яркое химическое шоу.
Организаторами фестиваля выступили Фонд Мельниченко, Усольский калийный комбинат и Березниковский механический завод.
Свежий формат — новые возможности.
Главная цель мероприятия — помочь молодёжи сделать осознанный выбор карьеры. Событие получилось концептуальным и очень информативным.
«Мы очень молодое предприятие. Средний возраст нашего коллектива составляет 30 лет. Поэтому мы активно привлекаем молодёжь и всегда приветствуем в наших рядах пополнение — вчерашних школьников. Мы учим молодое поколение, образовываем, помогаем получить им среднее специальное и высшее образование для того, чтобы коллектив наполнялся грамотными, инициативными и неравнодушными людьми», — рассказал генеральный директор Усольского калийного комбината Дмитрий Токарев.
Территория фестиваля представляла собой три тематических пространства — «наука», «Производство» и «Карьера», которые вместе образуют «Формулу профессий».
В зоне «Наука» участники в игровой форме знакомились с профессиями маркшейдера, лаборанта химического анализа, геолога, аппаратчика и обогатителя полезных ископаемых. Зона «Производство» состояла из прикладной мастерской, где ребята смогли буквально «встроиться» в производственную цепочку с помощью мастер-классов по профессиям: флотатора, слесаря КИПиА, аппаратчика гранулирования, горнорабочего, слесаря-ремонтника и других. Площадка «Карьера» стала центром проектирования будущего, где эксперты предприятий и представители учебных заведений помогли гостям выстроить индивидуальные образовательные траектории.
«Фестиваль “ПрофФест” впервые прошёл в прошлом году в Котельниково. И мы поняли, что формат отличный. Дети погружаются в профессии, и в дальнейшем им становится легче выбрать специальность по душе. В этом году мы масштабировали “Проффест” на Березники, Назарово, Кингисепп и Котельниково, объединив школьников, родителей и ведущие предприятия. На фестивале ребята проходят карьерные маршруты, общаются с молодыми специалистами и пробуют себя в профессии через яркие эксперименты. Такой подход помогает сделать выбор карьерного пути максимально осознанными», — поделилась впечатлениями от реализованной идеи заместитель генерального директора — директор направления «Образование» Фонда Мельниченко Александра Диденко.
По карте профессионального пути.
На старте каждому участнику вручили специальную «Карту профессионального пути». За участие в активностях школьники получали отметки. А те, кто успешно прошли весь карьерный маршрут, приняли участие в розыгрыше призов. Первый в Березниках фестиваль профессий завершился ярким химическим шоу.
«Для управления образования важно, что мероприятие открытое. Благодаря локации в городском парке узнать о деятельности Усольского калийного комбината и Березниковского механического завода могут не только школьники, но и их семьи. Родители и близкие могут сами познакомиться с производственным циклом предприятий и понять, на какое направление они могут направить своего ребенка. Такой формат гарантирует, что помощь и наставничество будут сопровождать школьника на каждом этапе — от учебы до выхода на работу», — поделился впечатлениями от события начальник управления образования администрации г. Березники Александр Моисеев.
Основная идея фестиваля — предоставить школьникам и их родителям возможность выйти за рамки теории и буквально «прожить» рабочий день специалиста. Участники не просто знакомились с перечнем профессий, а решали реальные производственные кейсы, с которыми ежедневно сталкиваются инженеры, технологи, геологи и химики. Такой подход позволил гостям оценить свои силы в деле и сделал процесс выбора будущей карьеры максимально осознанным и практическим.
Первый опыт стал успешным и показал, что новый формат молодёжной профориентации интересен юным жителям Прикамья, помогает выбрать выбрать правильный вектор движения в развитии и обучении и работает на «все сто».