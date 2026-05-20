Запрет на продажу алкоголя введут в Нижнем в дни последних звонков

В Нижнем Новгороде планируют ограничить розничную продажу спиртных напитков 26 и 27 мая. Об этом сообщили в NewsNN со ссылкой на местный департамент развития предпринимательства.
Запрет коснётся торговых точек, расположенных вблизи школ и площадок, где проходят мероприятия по случаю окончания учебного года. Такие меры вводятся ежегодно — их цель состоит в поддержании общественного порядка во время массовых гуляний.
Ограничения будут действовать на основании регионального закона № 74‑З, регулирующего отдельные вопросы оборота спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области.
Как уточнили в ведомстве, в указанные дни приобрести алкоголь будет нельзя в местах проведения праздничных мероприятий.
Ранее сообщалось, что последние звонки не планируют отменять в Нижегородской области.