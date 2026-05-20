Из Красноярска летом запустят чартеры в китайский город Циньхуандао

В июле из Красноярска планируют запустить чартерные рейсы в Циньхуандао — прибрежный город на северо-востоке Китая, в провинции Хэбэй, сообщил заместитель гендиректора аэропорта Красноярск Сергей Крупенников в эфире радио «Красноярск Главный».
По словам Крупенникова, это курорт на Жёлтом море. Направление будет актуально и для бюджетного отдыха, и для медицинского туризма.
С учётом Циньхуандао у красноярцев появится семь прямых китайских направлений: Маньчжурия, Харбин, Санья, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и новый маршрут.
Пассажиропоток на китайских направлениях из Красноярска за первые четыре месяца 2026 года вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
