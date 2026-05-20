Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Красноярска летом запустят чартеры в китайский город Циньхуандао

У красноярцев появится семь прямых китайских направлений.

В июле из Красноярска планируют запустить чартерные рейсы в Циньхуандао — прибрежный город на северо-востоке Китая, в провинции Хэбэй, сообщил заместитель гендиректора аэропорта Красноярск Сергей Крупенников в эфире радио «Красноярск Главный».

По словам Крупенникова, это курорт на Жёлтом море. Направление будет актуально и для бюджетного отдыха, и для медицинского туризма.

С учётом Циньхуандао у красноярцев появится семь прямых китайских направлений: Маньчжурия, Харбин, Санья, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и новый маршрут.

Пассажиропоток на китайских направлениях из Красноярска за первые четыре месяца 2026 года вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее мы сообщали, что с 4 июля из Красноярска запустят прямые рейсы в Гуанчжоу.