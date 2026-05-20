Автобус на Куршскую косу временно прекращает курсирование из-за отсутствия пассажиропотока

Движение восстановят при росте спроса.

Курсирование автобуса № 593 «Калининград — Морское» временно прекращается с 22 мая. Решение приняли из-за отсутствия пассажиропотока. Об этом сообщила пресс-служба мининфраструктуры области.

«Вместе с транспортной организацией мы внимательно следим за ситуацией, и если спрос возрастёт в летний период, когда погода станет теплее, движение данного маршрута непременно восстановят», — отметили в ведомстве.

В это время добраться из Калининграда на Куршскую косу можно с пересадкой в Зеленоградске — на автобусах или электричках. Оттуда на Косу ходит автобус № 210 «Зеленоградск — Морское».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
