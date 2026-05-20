В Апраксином дворе начали реставрировать корпуса «Ягодного ряда»

Инвестор планирует открыть торговые и административные помещения.

Источник: КГИОП

В Петербурге стартовала реставрация корпусов «Ягодного ряда» на территории Апраксина двора. Разрешения на работы выдали в марте и апреле 2026 года, — сообщила пресс-служба КГИОП.

Проект восстановления включает демонтаж поздних пристроек, раскрытие исторических проемов в стенах и восстановление пассажа — центрального пространства между корпусами. Также специалисты приведут в порядок кровлю, световые фонари, витражи и металлическую галерею вдоль первого этажа. На тротуарах вернут гранитную брусчатку.

— Инвестор планирует открыть в отреставрированных зданиях торговые и административные помещения. Работы идут в рамках городского проекта по сохранению исторического наследия, — уточняется в пресс-службе Комитета.

Апраксин двор — это сложный комплекс из 68 зданий, 51 из которых является памятником. Параллельно реставрируют и другие корпуса. Уже одобрен проект для корпуса № 30, а по корпусам № 7 и № 20 сейчас готовят документацию.