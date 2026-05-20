Путин отметил вклад Конституционного суда в демократическое развитие России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Конституционного суда в развитие РФ как демократического правового государства.
Международная конференция «Конституционный контроль и глобальные вызовы современности» проходит в Санкт-Петербурге и приурочена к 35-летию Конституционного Суда Российской Федерации. Глава государства направил приветствие участникам мероприятия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Нынешняя конференция проходит в год 35-летия Конституционного суда Российской Федерации. Все эти годы он вносит значительный вклад в развитие России как демократического правового государства, содействует укреплению национального суверенитета, сбережению мира, согласия и стабильности в обществе», — подчеркнул президент.
Лидер России также подчеркнул, что «современные вызовы повышают роль конституционной юстиции в тех странах, которые развиваются по правовому пути, признают в качестве незыблемого приоритета права и свободы человека».
Именно от конституционных судов во многом зависит гарантия сохранения конституционного статуса граждан, соблюдение баланса конституционных ценностей, в том числе индивидуальной свободы и публичного интереса, отметил Путин.
Президент выразил уверенность в том, что в ходе конференции участники смогут обменяться накопленным опытом и лучшими мировыми практиками, а выдвинутые рекомендации и предложения послужат совершенствованию конституционного правосудия.