Путин отметил вклад Конституционного суда в демократическое развитие России

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Конституционного суда в развитие РФ как демократического правового государства.

Международная конференция «Конституционный контроль и глобальные вызовы современности» проходит в Санкт-Петербурге и приурочена к 35-летию Конституционного Суда Российской Федерации. Глава государства направил приветствие участникам мероприятия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Нынешняя конференция проходит в год 35-летия Конституционного суда Российской Федерации. Все эти годы он вносит значительный вклад в развитие России как демократического правового государства, содействует укреплению национального суверенитета, сбережению мира, согласия и стабильности в обществе», — подчеркнул президент.

Лидер России также подчеркнул, что «современные вызовы повышают роль конституционной юстиции в тех странах, которые развиваются по правовому пути, признают в качестве незыблемого приоритета права и свободы человека».

Именно от конституционных судов во многом зависит гарантия сохранения конституционного статуса граждан, соблюдение баланса конституционных ценностей, в том числе индивидуальной свободы и публичного интереса, отметил Путин.

Президент выразил уверенность в том, что в ходе конференции участники смогут обменяться накопленным опытом и лучшими мировыми практиками, а выдвинутые рекомендации и предложения послужат совершенствованию конституционного правосудия.