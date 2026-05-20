Большинство россиян решили путешествовать по стране в июньские праздники

Заметный рост спроса на ряд популярных маршрутов по сравнению с прошлогодними показателями был замечен в нескольких городах страны. Так, число бронирований в Костроме выросло на 48%, в Нижнем Новгороде — на 43%, в Геленджике — на 41%, во Владивостоке — на 31%, в Ярославле — на 22%, в Петрозаводске — на 16%. При этом Москва продемонстрировала увеличение на 8%, а Санкт‑Петербург — на 7%, следует из исследования компании «Островок», на которое ссылается издание.